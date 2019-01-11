Суд разрешил Насирову выезжать за пределы Киева и области

Защита также просила отвод судей, но ей было отказано.

Шевченковский районный суд Киева разрешил восстановленному судом в должности главы Государственной Фискальной службы Роману Насирову покидать пределы Киева и Киевской области.

Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Прокурором САП заявлено ходатайство о продлении срока действия обязанностей, возложенных на подсудимого, которые по результатам рассмотрения были удовлетворены частично, за исключением обязанности не покидать пределы города Киева и Киевской области, которую суд решил не продолжать", - говорится в сообщении.

Отмечается, что адвокаты Насирова также подали ходатайство об отводе коллегии судей, мотивированное несогласием с принятыми ранее решениями о продлении меры пресечения. но им было отказано в его удовлетворении.

Напомним, 7 декабря 2017 года прокуроры САП по требованию защиты начали зачитывать полный текст обвинительного акта Насирова, состоящий из 774 страниц. По состоянию на сегодня, 11 января 2018 года, дочитали до 419 из 774 страниц. Ранее глава САП Назар Холодницкий говорил, что чтение обвинительного акта может затянуться на два года.

По версии следствия, Насиров причастен к так называемой "газовой схеме Онищенко". По мнению детективов НАБУ, в течение 2015 года он принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в схеме, на общую сумму 2,019 млрд грн.

Насирова обвиняют в том, что решения принимались задним числом и без согласования с Министерством финансов. Кроме того, следствие утверждает, что он соврал "Укргаздобыче" и Государственной службе геологии и недр об отсутствии у этих компаний налогового долга. Этим он скрыл факт невыполнения ими условий договоров о совместной деятельности в части уплаты ренты, что могло бы стать основанием для расторжения договоров.

Обвиняемым может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. Потерпевшим выступает компания "Укргаздобыча".