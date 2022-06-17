Зеленский уволил двух руководителей РГА в Киевской области

Оба написали заявления по собственному желанию.

Зеленский уволил двух руководителей РГА в Киевской области
© Scott Graham / Unsplash

Президент Владимир Зеленский уволил глав Бучанской и Фастовской районных государственных администраций в Киевской области. Соответствующие указы президента были опубликованы на сайте главы государства 16 июня.

«Уволить Кабатова Евгения Александровича с должности главы Фастовской районной государственной администрации Киевской области согласно поданному им заявлению», - говорится в указе №96/2022-рп.

«Уволить Ляшенко Николая Николаевича с должности главы Бучанской районной государственной администрации Киевской области согласно поданному им заявлению», - отмечается в указе №95/2022-рп.

Евгений Кабатов был назначен на должность главы РГА 15 июля 2021 года, а Николай Ляшенко возглавил Бучанскую РГА с 26 марта 2021 года. Указов о назначении их преемников на сайте президента пока нет.


Ирина Знась, ZN.ua





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