Зеленский уволил двух руководителей РГА в Киевской области

Президент Владимир Зеленский уволил глав Бучанской и Фастовской районных государственных администраций в Киевской области. Соответствующие указы президента были опубликованы на сайте главы государства 16 июня.

«Уволить Кабатова Евгения Александровича с должности главы Фастовской районной государственной администрации Киевской области согласно поданному им заявлению», - говорится в указе №96/2022-рп.

«Уволить Ляшенко Николая Николаевича с должности главы Бучанской районной государственной администрации Киевской области согласно поданному им заявлению», - отмечается в указе №95/2022-рп.

Евгений Кабатов был назначен на должность главы РГА 15 июля 2021 года, а Николай Ляшенко возглавил Бучанскую РГА с 26 марта 2021 года. Указов о назначении их преемников на сайте президента пока нет.