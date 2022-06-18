В Донецкой области украинские защитники из ПЗРК «Игла» сбили вражеский Су-25

В Донецкой области украинские защитники из ПЗРК «Игла» сбили вражеский Су-25
Фото иллюстративное
© ТАСС

Украинские бойцы в Донецкой области сбили роSSийский самолет Су-25 из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Игла». Об этом сообщила 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.

«Мы снова в Донецкой области. И снова уничтожаем разную колорадскую нечисть. И не только из нашей земли. В небе тоже немало вредителей, но на одного уже меньше. СУ-25 рашистов решил поинтересоваться: "А кто здесь?" Ответ был мгновенный. Ударился громко и ярко. Ибо в умелых руках и ПЗРК "Игла" хороший инструмент для уборки всяческого хлама с неба. А с руками у нас все хорошо», - написали украинские бойцы.


Анастасия Гурин, ZN.ua





Интересные новости
Интерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июняИнтерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июня
РоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцевРоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцев
РоSSия готовит к войне в Украине третьи резервные батальоны войск — британская разведкаРоSSия готовит к войне в Украине третьи резервные батальоны войск — британская разведка
В Лисичанске по указу Зеленского создадут военную администрациюВ Лисичанске по указу Зеленского создадут военную администрацию
Выезд мужчин за границу: кому еще позволят покинуть пределы страныВыезд мужчин за границу: кому еще позволят покинуть пределы страны
Блок рекламы


Похожие новости
Украинские защитники освободили еще одно село близ Изюма – Генштаб ВСУУкраинские защитники освободили еще одно село близ Изюма – Генштаб ВСУ
Украинские защитники сбили экспериментальный беспилотникУкраинские защитники сбили экспериментальный беспилотник
В Житомирской области будут судить учительницу украинского языка за отрицание вооруженной агрессии РФВ Житомирской области будут судить учительницу украинского языка за отрицание вооруженной агрессии РФ
Зеленский уволил двух руководителей РГА в Киевской областиЗеленский уволил двух руководителей РГА в Киевской области
Украинские военные уничтожили два «Урагана» захватчиков — фотоУкраинские военные уничтожили два «Урагана» захватчиков — фото
В Сумской области задержали роSSийского агента, разведывавшего позиции ВСУ — СБУВ Сумской области задержали роSSийского агента, разведывавшего позиции ВСУ — СБУ
Украинские военные у острова Змеиный поразили вражеский буксир с оккупантами на бортуУкраинские военные у острова Змеиный поразили вражеский буксир с оккупантами на борту
Гайдай о ситуации в Луганской области: «В Лисичанске и Северодонецке шестеро погибших, а в направлении Золотого врага удалось оттеснить»Гайдай о ситуации в Луганской области: «В Лисичанске и Северодонецке шестеро погибших, а в направлении Золотого врага удалось оттеснить»
Силы специальных операций показали, как уничтожили понтонную переправу оккупантов в Луганской области — видеоСилы специальных операций показали, как уничтожили понтонную переправу оккупантов в Луганской области — видео
Войска РФ нанесли ракетный удар по Сумской области: четыре человека погибли, по меньшей мере шесть раненых — глава ОВАВойска РФ нанесли ракетный удар по Сумской области: четыре человека погибли, по меньшей мере шесть раненых — глава ОВА
Последние новости
Подгружаем последние новости