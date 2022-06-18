В Донецкой области украинские защитники из ПЗРК «Игла» сбили вражеский Су-25

Украинские бойцы в Донецкой области сбили роSSийский самолет Су-25 из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Игла». Об этом сообщила 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.

«Мы снова в Донецкой области. И снова уничтожаем разную колорадскую нечисть. И не только из нашей земли. В небе тоже немало вредителей, но на одного уже меньше. СУ-25 рашистов решил поинтересоваться: "А кто здесь?" Ответ был мгновенный. Ударился громко и ярко. Ибо в умелых руках и ПЗРК "Игла" хороший инструмент для уборки всяческого хлама с неба. А с руками у нас все хорошо», - написали украинские бойцы.