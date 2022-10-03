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2022-10-03
Українські захисники з ПЗРК знищили російський гелікоптер Ка-52
ЗСУ продовжують знищувати військову техніку РФ.
© ВСУ / Facebook
Українські захисники знищили з ПЗРК гелікоптер Ка-52 РФ на запорізькому напрямку, інформує СБУ у
"Тактична група наших спеців перебувала на передових позиціях, контролюючи район ймовірного проходу ворожої авіації. І після появи в зоні ураження трьох гелікоптерів один із російських Ка-52 здійснив "жорстку посадку" в результаті пострілу з ПЗРК", - йдеться в повідомленні.
Анна Конюченко, ZN.ua