Українські воїни знищили "жирну ціль" російських окупантів

Пілотіи ударних дронів 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади ДШВ знищили дорогу техніку окупанта.

Про це повідомили в Telegram-каналі Десантно-штурмових військ України.

Військові коментують знищення ворожої цілі: "Окупанти серед білого дня розгорнули зенітно-ракетний комплекс "Оса", бо побачили у небі український дрон. Але це полювання раптово обірвав спритний оператор FPV-дрона 79-ки".

Відео зі знищення ЗРК Оса ви зможете переглянути в Teletgam-каналі ДШВ України

ЗРК Оса це - радянський автоматизований військовий зенітно-ракетний комплекс. Комплекс є всепогодним і призначений для прикриття сил і засобів мотострілецької дивізії у всіх видах бойових дій, інформує Апостроф.

На озброєнні стоїть з 71-го року минулого століття. Цим видом техніки послуговуються як ЗСУ, так і росіяни.

Дальність ураження повітряної цілі цією ЗРК – 1,5-10 км, по висоті – від 10 до 5000 м.


Володимир Співак, Апостроф





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Українські воїни знищили "жирну ціль" російських окупантівУкраїнські воїни знищили "жирну ціль" російських окупантів
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