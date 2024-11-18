Число запущених у Білорусь російських дронів у жовтні побило рекорд - OSINT-проєкт

У жовтні Росія під час атак по Україні помилково запустила по Білорусі рекордну кількість ударних дронів-камікадзе "Shahed 136", інформує Апостроф.

Про це повідомляє OSINT-проєкт "Беларускі Гаюн".

За інформацією аналітиків, упродовж жовтня до повітряного простору Білорусі залетіли щонайменше 49 російських дронів.

Так, було зафіксовано безпілотники у повітряному просторі Білорусі 3, 7, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30 та 31 жовтня.

Зокрема, 3 жовтня один із дронів впав та вибухнув у Калинковичі Гомельської області, а 20 жовтня "шахед" збили сили ППО в Єльському районі.

Із запущених 49 безпілотників на територію Білорусі:

  • 33 повернулися в Україну;
  • 14 зникли;
  • один впав;
  • один збили.

"На даний момент немає підстав вважати, що "зальоти" російських БПЛА типу Shahed-136/131 до Білорусі найближчим часом припиняться", - пише OSINT-проєкт.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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Число запущених у Білорусь російських дронів у жовтні побило рекорд - OSINT-проєктЧисло запущених у Білорусь російських дронів у жовтні побило рекорд - OSINT-проєкт
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