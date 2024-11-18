Число запущених у Білорусь російських дронів у жовтні побило рекорд - OSINT-проєкт
У жовтні Росія під час атак по Україні помилково запустила по Білорусі рекордну кількість ударних дронів-камікадзе "Shahed 136", інформує
Про це повідомляє OSINT-проєкт "Беларускі Гаюн".
За інформацією аналітиків, упродовж жовтня до повітряного простору Білорусі залетіли щонайменше 49 російських дронів.
Так, було зафіксовано безпілотники у повітряному просторі Білорусі 3, 7, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30 та 31 жовтня.
Зокрема, 3 жовтня один із дронів впав та вибухнув у Калинковичі Гомельської області, а 20 жовтня "шахед" збили сили ППО в Єльському районі.
Із запущених 49 безпілотників на територію Білорусі:
- 33 повернулися в Україну;
- 14 зникли;
- один впав;
- один збили.
"На даний момент немає підстав вважати, що "зальоти" російських БПЛА типу Shahed-136/131 до Білорусі найближчим часом припиняться", - пише OSINT-проєкт.