У новині про «рекордне падіння рейтингу Путіна» побачили підступний задум

В новині про падіння рейтингу російського диктатора на тлі наступальних дій Збройних сил України у Курській області побачили підступний задум, ідея якого полягала у демонстрації "непорушності" рейтингу Володимира Путіна серед населення.

На цьому наголосив консультант з політичних інтернет-комунікацій Максим Саваневський, інформує Апостроф.

Він важає, що у повідомленні про "рекордне падіння рейтингу" російського диктатора володимира путіна приховується підступний задум:

"Як працює російська пропагандистська машина? Вам треба донести якусь інформацію, але розумієте, що вам ніхто й так не повірять. Яке рішення? Додаєте якийсь гучний епітет, і гупії масово самі припливують і все з?їдять".

Саваневський зауважує, що майже всі українські провідні медіа дали новину про те, що рейтинг господаря Кремля рекордно впав на тлі наступу ЗСУ в Курщині. Натомість пропонує звернути увагу на деталі опитування:

"... якщо ви зайдете в новину, то з?ясуєте, що опитування проводив ВЦИОМ. Це державна компанія, яка типу проводить соцдослідження. Якщо у вас є хоч трохи критичного мислення, ви напевно здогадаєтесь, що ніяких реальних цифр ВЦИОМ не дає вже багато років, а малює те, що потрібно пропагандистам".


На його думку, сенс поширюваної ВЦИОМ інформації про падіння рейтингу путіна полягав саме у цифрах, які пропонують аудиторії.

"Сенс в цифрах. Рекордне падіння, про яке повідомив ВЦИОМ - це падіння з 76% до 73%. Це різниця на рівні статистичної похибки. А головна мета - показати, шо путіна й надалі гарячьо підтримує 3/4 населення. І попри ситуацію на Курщині, його рейтинг нєпакалєбім. Ну а щоб рибки захопили гачок, на нього намазали словосполучення «рейтинг впав»", – коментує Максим Саваневський.


Любов Боровик, Апостроф





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