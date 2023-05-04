ФСБ епічно зганьбилися з "атакою дронів" на Кремль: розкрито задум Путіна

Організатори шоу з «замахом» на Путіна дуже боялися своїми забавами потривожити спокій кремлівського лідера.

У цьому впевнений публіцист і колишній віце-прем'єр російського уряду Альфред Кох,коментуючи нібито атаку дронів на Крим.

За словами Коха, ті, хто стоїть за цим «цирком», максимально перестрахувалися, тому атака була зроблена вночі і заряд був використаний дуже невеликий.

«Навіщо цей цирк Україні? Для чого? Те, що це не замах на Путіна, зрозуміло навіть немовляті. Тоді що? Попередження про атаку, що готується 9 травня? Навіщо? Щоб вона була менш ефективною? Дурість же, самі бачите.

Адже Україна, якщо вона готує таку атаку, зацікавлена ??рівно у протилежному: щоб вона була максимально успішною. Інакше, навіщо її взагалі організовувати?», – розмірковує Кох.