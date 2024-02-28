Зеленський "не розуміє" як Трамп може бути на боці Путіна
За словами українського лідера, експрезидент США не розуміє цілей Владіміра Путіна у війні проти України й тому виступає проти подальшої допомоги Києву.
Президент Володимир Зеленський заявив, що колишній президент США Дональд Трамп буде "проти американців", якщо вирішить підтримати Росію, а не Україну. Про це
Зеленський зазначив, що він "не може зрозуміти, як Дональд Трамп може бути на боці Путіна".
"Це неймовірно", – додав він.
Український лідер вважає, що Трамп не розуміє цілей російського президента і "не знає" ого.
"Я знаю, що він зустрічався з ним... але він ніколи не воював з Путіним. Американська армія ніколи не воювала з армією Росії. Ніколи... Я краще розумію. Я не думаю, що він розуміє, що Путін ніколи не зупиниться", – сказав глава держави.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що хотів би поїхати на фронт не лише з 45-м президентом США Дональдом Трампом, як говорив раніше, але й чинним американським лідером Джо Байденом. Під час інтерв'ю Fox News він наголосив, що загалом був би радий бачити усіх кандидатів у президенти, які ухвалюють рішення.