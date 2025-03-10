В центрі сюжету - Трамп: словацький художник відреагував на російську атаку по Україні

На чергову російську атаку по Україні відреагував словацький художник та митець Маріан Каменський. Він створив відповідну карикатуру, в центрі якої - президент США Дональд Трамп, що раніше оголосив про зупинку постачання Україні військового озброєння.

Своєю роботою він поділився на персональній сторінці у Facebook, інформує Апостроф .

До карикатури він залишив лаконічний коментар: "Помічник-убивця Трамп. Будь ласка, прочитайте". А також посилання на новину щодо удару РФ на Tagesschau.

Фото: facebook

Маріан Каменський - це словацький художник та митець, який відомий своїми роботами в жанрі сатири та карикатури. Він є автором гумористичних малюнків, що часто мають соціально-політичний підтекст. Каменський активно працює у різних видах візуального мистецтва, зокрема створюючи карикатури, що висміюють сучасні соціальні та політичні явища.

Нагадаємо, що російські війська ввечері 7 березня завдали нищівного удару по центру Добропілля Донецької області.