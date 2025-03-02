"Знадобилось 30 секунд": американець відповів на закид Трампа у бік Зеленського

Американський президент Дональд Трамп та віце-президент Джей Ді Венс докоряли, що президент України Володимир Зеленський "недостатньо вдячний" Сполученим Штатам за допомогу. Але цю брехню можна спростувати за 30 секунд.

Про це написав у мережі Х американський громадський та політичний діяч Кріс Ді Джексон.

"Мені знадобилося 30 секунд, щоб знайти щонайменше десять публікацій від Зеленського з прямою подякою США за їхню підтримку. Є ще багато інших. Це повна брехня", - зазначив американець, додавши скріншот результатів пошуку.


За підрахунками CNN Зеленський як мінімум 33 рази подякував американцям і лідерам США за допомогу Україні. Таку цифру журналісти нарахували за час повномасштабної війни, інформує Апостроф.


Сергій Прилуцький, Апостроф





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