"Знадобилось 30 секунд": американець відповів на закид Трампа у бік Зеленського

Американський президент Дональд Трамп та віце-президент Джей Ді Венс докоряли, що президент України Володимир Зеленський "недостатньо вдячний" Сполученим Штатам за допомогу. Але цю брехню можна спростувати за 30 секунд.

Про це написав у мережі Х американський громадський та політичний діяч Кріс Ді Джексон.

"Мені знадобилося 30 секунд, щоб знайти щонайменше десять публікацій від Зеленського з прямою подякою США за їхню підтримку. Є ще багато інших. Це повна брехня", - зазначив американець, додавши скріншот результатів пошуку.



