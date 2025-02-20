Як відреагували медіа США на заяви Трампа про Україну та Росію — для українців є позитивний момент

Американські медіа відреагували на заяви свого президента Дональда Трампа щодо України та Росії. І в дечому для українців є оптимістичні моменти.

Зокрема журналіст Остап Яриш зібрав кілька заголовків та цитат, інформує Апостроф.

Для балансу Яриш взяв матеріали з трьох ліберальних і трьох консервативних ЗМІ за вівторок, 18 лютого:

ABC News: "Дональд Трамп неправдиво стверджує, що Україна почала війну з Росією".

NewsMax: "Трамп - розчарованій Україні: не треба було починати війну. Президент відповів на скарги з Києва, що Україна не була частиною переговорів". (Минулого тижня на цьому каналі також вийшло інтерв?ю з Зеленським, основний посил - нічого про Україну без України).

FOX News: Журналістка спитала в Трампа, чи підтримає він вимоги Росії провести вибори в Україні. Після відповіді підкреслила, що в Росії немає справжніх виборів, і спитала, як США переконаються, що в Кремлі не встановлять маріонетковий режим у Києві.

СNN: "Ще один удар по Україні та підсилення для Путіна … Дональд Трамп заявив, що рейтинг Зеленського - на рівні 4%. Останні опитування свідчать про зниження популярності Зеленського, але далеко не до таких глибин, про які каже Трамп".

The New York Post: "Вимога президента Трампа, щоб Україна передала величезну частину своєї економіки як відплату за допомогу, є абсолютно неправильною. Крапка". (Редакційна колонка).

The New York Times: "Розворот Трампа до путінської Росії змінює політику США, яка існувала поколіннями. Америка створює враження, що вона може перейти на інший бік".

Журналіст зауважив, приблизно, картина така.

"Звісно, ліберальні медіа зараз критикують адміністрацію за все і будуть гострішими у своїх висловлюваннях. Традиційно прихильні до республіканців ЗМІ не такі різкі у формулюваннях - але у тих матеріалах, які я бачив, дають позицію України і проводять фактчекінг, якщо потрібно", - прокоментував Яриш.


Тетяна Карпенко, Апостроф





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