Як відреагували медіа США на заяви Трампа про Україну та Росію — для українців є позитивний момент

Американські медіа відреагували на заяви свого президента Дональда Трампа щодо України та Росії. І в дечому для українців є оптимістичні моменти.

Зокрема журналіст Остап Яриш зібрав кілька заголовків та цитат, інформує Апостроф .

Для балансу Яриш взяв матеріали з трьох ліберальних і трьох консервативних ЗМІ за вівторок, 18 лютого:

ABC News: "Дональд Трамп неправдиво стверджує, що Україна почала війну з Росією".

NewsMax: "Трамп - розчарованій Україні: не треба було починати війну. Президент відповів на скарги з Києва, що Україна не була частиною переговорів". (Минулого тижня на цьому каналі також вийшло інтерв?ю з Зеленським, основний посил - нічого про Україну без України).

FOX News: Журналістка спитала в Трампа, чи підтримає він вимоги Росії провести вибори в Україні. Після відповіді підкреслила, що в Росії немає справжніх виборів, і спитала, як США переконаються, що в Кремлі не встановлять маріонетковий режим у Києві.

СNN: "Ще один удар по Україні та підсилення для Путіна … Дональд Трамп заявив, що рейтинг Зеленського - на рівні 4%. Останні опитування свідчать про зниження популярності Зеленського, але далеко не до таких глибин, про які каже Трамп".

The New York Post: "Вимога президента Трампа, щоб Україна передала величезну частину своєї економіки як відплату за допомогу, є абсолютно неправильною. Крапка". (Редакційна колонка).

The New York Times: "Розворот Трампа до путінської Росії змінює політику США , яка існувала поколіннями. Америка створює враження, що вона може перейти на інший бік".

Журналіст зауважив, приблизно, картина така.

"Звісно, ліберальні медіа зараз критикують адміністрацію за все і будуть гострішими у своїх висловлюваннях. Традиційно прихильні до республіканців ЗМІ не такі різкі у формулюваннях - але у тих матеріалах, які я бачив, дають позицію України і проводять фактчекінг, якщо потрібно", - прокоментував Яриш.