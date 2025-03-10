Під керівництвом Симоненка: у Черкасах колишні комуністи писали листи подяки Путіну і закликали захопити всю Україну

У Черкасах Служба безпеки України викрила колишніх комуністів, які писали листи подяки російському диктатору Володимиру Путіну і закликали захопити всю Україну.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Як встановило розслідування, підривну діяльність комуністичного осередку дистанційно координував екснардеп-комуніст Петро Симоненко, який на початку повномасштабної війни втік до Росії. На замовлення спецслужб РФ він сформував підпільне угруповання, до якого увійшли: колишній нардеп-комуніст, ексголова міської організації компартії, її секретар та ідеологічний функціонер.

За матеріалами справи, фігуранти публічно виправдовували збройну агресію Росії та воєнні злочини росіян, зокрема ракетний удар по Охматдиту та масові вбивства у Бучі, інформує Апостроф.

Для проведення зустрічей фігуранти приховано використовували колишнє офісне приміщення забороненої компартії.

Підозрюваним повідомлено про підозру. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.


Вікторія Рубан, Апостроф





Интересные новости
"Витратили на газ з РФ більше, ніж на Україну": Трамп заявив про подвійні стандарти лідерів Європи"Витратили на газ з РФ більше, ніж на Україну": Трамп заявив про подвійні стандарти лідерів Європи
Трамп різко розкритикував заяву Зеленського про "дуже далекий кінець війни"Трамп різко розкритикував заяву Зеленського про "дуже далекий кінець війни"
Шестимісячне перемир'я та основа угоди про мир: відомі плани зустрічі США та УкраїниШестимісячне перемир'я та основа угоди про мир: відомі плани зустрічі США та України
В центрі сюжету - Трамп: словацький художник відреагував на російську атаку по УкраїніВ центрі сюжету - Трамп: словацький художник відреагував на російську атаку по Україні
Під керівництвом Симоненка: у Черкасах колишні комуністи писали листи подяки Путіну і закликали захопити всю УкраїнуПід керівництвом Симоненка: у Черкасах колишні комуністи писали листи подяки Путіну і закликали захопити всю Україну
Блок рекламы


Похожие новости
"Витратили на газ з РФ більше, ніж на Україну": Трамп заявив про подвійні стандарти лідерів Європи"Витратили на газ з РФ більше, ніж на Україну": Трамп заявив про подвійні стандарти лідерів Європи
Зеленського закликали відправити Трампу президентський борт з яйцямиЗеленського закликали відправити Трампу президентський борт з яйцями
Як відреагували медіа США на заяви Трампа про Україну та Росію — для українців є позитивний моментЯк відреагували медіа США на заяви Трампа про Україну та Росію — для українців є позитивний момент
Кандидат Трампа в міністри оборони США похизувався антикомуністичною футболкоюКандидат Трампа в міністри оборони США похизувався антикомуністичною футболкою
У Білорусі ексбійцю полку Калиновського, який воював за Україну, загрожує смертна караУ Білорусі ексбійцю полку Калиновського, який воював за Україну, загрожує смертна кара
Колишній нардеп Онищенко похвалився своїм фото з ТрампомКолишній нардеп Онищенко похвалився своїм фото з Трампом
Угорці захищають Україну на фронті, - СибігаУгорці захищають Україну на фронті, - Сибіга
Дуда поїде до Китаю говорити про УкраїнуДуда поїде до Китаю говорити про Україну
За скільки Росія може захопити країни Балтії: генерал ГУР назвав терміниЗа скільки Росія може захопити країни Балтії: генерал ГУР назвав терміни
В Україну повернули тіла 99 полеглих захисниківВ Україну повернули тіла 99 полеглих захисників
Последние новости
Подгружаем последние новости