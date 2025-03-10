Під керівництвом Симоненка: у Черкасах колишні комуністи писали листи подяки Путіну і закликали захопити всю Україну

У Черкасах Служба безпеки України викрила колишніх комуністів, які писали листи подяки російському диктатору Володимиру Путіну і закликали захопити всю Україну.

Про це повідомляє прес-служба СБУ .

Як встановило розслідування, підривну діяльність комуністичного осередку дистанційно координував екснардеп-комуніст Петро Симоненко, який на початку повномасштабної війни втік до Росії. На замовлення спецслужб РФ він сформував підпільне угруповання, до якого увійшли: колишній нардеп-комуніст, ексголова міської організації компартії, її секретар та ідеологічний функціонер.

За матеріалами справи, фігуранти публічно виправдовували збройну агресію Росії та воєнні злочини росіян, зокрема ракетний удар по Охматдиту та масові вбивства у Бучі, інформує Апостроф .

Для проведення зустрічей фігуранти приховано використовували колишнє офісне приміщення забороненої компартії.

Підозрюваним повідомлено про підозру. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.