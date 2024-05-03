В Україну повернули тіла 99 полеглих захисників

В Україну повернули тіла 99 полеглих захисників

У п'ятницю, 12 квітня, стало відомо що за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули 99 полеглих захисників. Після ідентифікації тіла наших Оборонців передадуть родинам для гідного поховання.

Про це, як передає КВ, йдеться в повідомленні Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. 

Зазначається, що вдалося репатріювати 77 тіл Оборонців, що воювали на Донецькому напрямку, 20 полеглих воїнів із Запорізького напрямку та двох Захисників із Харківського напрямку. 

“Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти  встановлять особи загиблих. Після ідентифікації тіла наших Оборонців передадуть родинам для гідного поховання”, – йдеться в повідомленні.

Полеглих повернули завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об’єднаним центром СБУ, МВС України, Секретаріатом уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України, іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони України.

У Координаційному штабі окремо подякували за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста.

Нагадаємо, 7 квітня, на Софійській площі родичі та друзі полонених провели акцію на підтримку захисників “Азовсталі”, та інших військових, які досі перебувають у російському полоні. Люди в багатьох містах України кожних вихідних виходять на подібні мітинги, аби нагадати про долю українських бранців  рф.  6 квітня на столичному Майдані Незалежності відбулася мирна акція на підтримку цивільних українців, які перебувають в російському полоні.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

КиївВлада


Олександр Попов, КиевВласть





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В Україну повернули тіла 99 полеглих захисниківВ Україну повернули тіла 99 полеглих захисників
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