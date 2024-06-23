Дуда поїде до Китаю говорити про Україну

Президент Польщі Анджей Дуда вирушає з п'ятиденним візитом до Китаю, де зустрінеться з лідерами КНР , щоб переконати їх у необхідності досягнення миру в Україні, зокрема, через ініціативу "Один пояс - один шлях", інформує Апостроф .

Про це він розповів у ефірі радіо ZET.

Президент Польщі запевнив, що під час візиту до КНР він говоритиме з керівництвом Піднебесної про Україну, двосторонні економічні відносини, наголосивши, що позиція Китаю має важливе значення в контексті майбутнього миру в Україні. За його словами, ключ до миру в Україні "значною мірою" знаходиться в Пекіні.

Він переконаний, що територія України має "ключове значення" для китайської ініціативи "Один пояс - один шлях", яка полягає, зокрема, у розширенні інфраструктурної мережі та транспортного сполучення з Китаю до Європи. Один з маршрутів цієї ініціативи, який проходить через Україну, "зараз не використовується". Дуда вважає, що позиція Варшави має бути важливою для Пекіна, оскільки Польща, в контексті цієї ініціативи, відіграє суттєву роль.

"Пекін має можливості політичного впливу на режим Лукашенка, що може сприяти ослабленню гібридних дій проти Польщі на кордоні з Білоруссю", - додав Дуда.