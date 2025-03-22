Під Бєлгородом ліквідували відомого російського неонациста Демидова

У Бєлгородській області ліквідували відомого російського неонациста Івана Демидова з угруповання "Еспаньола", який воював проти України з 2014 року, інформує Апостроф.

Про це повідомив український журналіст Денис Казанський, посилаючись на російські пропагадистські Z-пабліки.

Як повідомляють росіяни, його знищили у Червоній Ярузі під час чергового виконання бойового завдання. Пишуть, що був бойовим медиком з позивним "Ботокс".

"Свій бойовий шлях Ботокс розпочав із 2014-го, спочатку як доброволець Донбасу, потім працював у складі Групи Вагнера у Сирії та Лівії; з самого початку СВО він як добровольець, і в основі Еспаньоли він з перших днів. Іван Демидов - кавалер Ордену Мужності; медалі "Учасник СВО", Хреста добровольця Донбасу та внутрішніх нагород 88-ї бригади Еспаньола...", - повідомляють окупанти.

За інформацією, яку поширили російські канали, у ніч на 18 березня українські військові нібито почали стягувати техніку та особовий склад до ділянки кордону, де стикаються Бєлгородська та Курська області.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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Під Бєлгородом ліквідували відомого російського неонациста ДемидоваПід Бєлгородом ліквідували відомого російського неонациста Демидова
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