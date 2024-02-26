Латвія вимагає заборонити експорт російського зерна в ЄС і замінити його українським

Латвія вважає, що сільськогосподарська політика ЄС потребує корегування.

© Unplash

Латвія на законодавчому рівні заборонила імпорт російського зерна, і тепер вимагає вжити подібні заходи та ввести санкції проти російського експорту до ЄС на загальноєвропейському рівні, оскільки вся така продукція може бути замінена товарами з України. Про це у Брюсселі перед початком Ради міністрів ЄС із сільського господарства й рибальства заявив міністр сільського господарства Латвії Армандс Краузе, повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua .

"Ми все ще просимо поширити на російське зерно та продовольчі товари європейські санкції. Латвія Ухвалила національне законодавство, яке захищає нас від російського імпорту до Латвійської Республіки. Це не вражає транзит до третіх країн, у тому числі до інших країн ЄС. Але з минулого четверга наш парламент ухвалив заборону на російське зерно та на імпорт продовольства в Латвійську Республіку. Все, що імпортується з Росії, може імпортуватися з України. І таким чином, ми підтримаємо Україну, а не допомагатимемо Росії підгодовувати її машину війни", - підкреслив Армандс Краузе.

Він зауважив, що спільна сільськогосподарська політика ЄС потребує корегування, оскільки з часів її останнього перегляду у 2021 році багато змінилося, і наразі Європа має війну на порозі. Це багато чого змінює як у геополітичній ситуації, так і на ринку. Україна, наприклад, не може доставляти зерно в Африку, де є країни, які його гостро потребують.

"Зараз ми маємо ці труднощі на (польському) кордоні. Ми повністю підтримуємо Україну. З точки зору Європейського Союзу, те, що відбувається на кордоні, не є зрозумілим. Ми маємо переконатися, що в нас є вільний рух товарів між країнами ЄС, і що ми не маємо заблокованих кордонів. Ми маємо швидко адаптуватися. І не говорити "ми подумаємо про це, і щось зробимо за пару років". Я думаю, війна завершиться до того. Ми маємо діяти швидко", - наголосив латвійський міністр.

26 лютого у Брюсселі проходить Рада міністрів ЄС з питань сільського господарства й рибальства. Вулиці Європейського кварталу у Брюсселі перекриті тракторами. Таким чином європейські фермери вимагають від ЄС перегляду Спільної сільськогосподарської політики, зокрема, нових "зелених" стандартів щодо використання земель сільськогосподарського призначення.