Експерт на прикладі російського мультика на португальському телеканалі пояснив, як працює пропаганда

Експерт з питань телекомунікацій Олександр Глущенко на прикладі показав, як працює російська пропаганда у світі.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, інформує Апостроф.

Для прикладу обрав російський мультиплікаційний серіал "Маша та Ведмідь":

"Як працює пропаганда? Сстворюємо мультфільм для дітей. Продаємо по всьому світу і дітвора із дитинства бачить, що Маша і в фуражці нквд і в шльомі танкіста. І це ок!".

До допису він додав кілька скриншотів, зауваживши, що це телеканал Panda із Португалії.


Любов Боровик, Апостроф





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