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2025-03-03
Експерт на прикладі російського мультика на португальському телеканалі пояснив, як працює пропаганда
Експерт з питань телекомунікацій Олександр Глущенко на прикладі показав, як працює російська пропаганда у світі.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, інформує
Для прикладу обрав російський мультиплікаційний серіал "Маша та Ведмідь":
"Як працює пропаганда? Сстворюємо мультфільм для дітей. Продаємо по всьому світу і дітвора із дитинства бачить, що Маша і в фуражці нквд і в шльомі танкіста. І це ок!".
До допису він додав кілька скриншотів, зауваживши, що це телеканал Panda із Португалії.
Любов Боровик, Апостроф