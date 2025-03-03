Експерт на прикладі російського мультика на португальському телеканалі пояснив, як працює пропаганда

Експерт з питань телекомунікацій Олександр Глущенко на прикладі показав, як працює російська пропаганда у світі.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, інформує Апостроф .

Для прикладу обрав російський мультиплікаційний серіал "Маша та Ведмідь":

"Як працює пропаганда? Сстворюємо мультфільм для дітей. Продаємо по всьому світу і дітвора із дитинства бачить, що Маша і в фуражці нквд і в шльомі танкіста. І це ок!".

До допису він додав кілька скриншотів, зауваживши, що це телеканал Panda із Португалії.