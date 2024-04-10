Мінкульт пояснив, скільки медійників та артистів мають бронь

МКІП бронює працівників усіх закладів, які формують систему культури і медіа.

У Міністерстві культури та інформаційної політики пояснили важливість бронювання артистів та працівників медіа під час війни. Згідно з повідомленням, відстрочка від мобілізації частини персоналу закладів культури і медіа надає можливість сфері зберегти свою хоча б мінімальну спроможність виробляти культурний та інформаційний продукт та надавати важливі сьогодні суспільству соціокультурні та інформаційні послуги. Про це інформує МКІП, інформує ZN.ua .

Зазначається, що кількість заброньованих осіб не може перевищувати 50% від загальної кількості військовозобов?язаних працівників підприємства. Остаточне рішення про бронювання по кожній окремій особі приймає Мінекономіки.

"МКІП бронює працівників усіх закладів, які формують систему культури і медіа. Це у тому числі артисти театрів, філармоній і цирків також. Це дуже незначна кількість людей. Проте перебування цих людей на своїх посадах дозволяє зберегти сферу від занепаду", - йдеться в повідомленні.

На сьогодні за поданням МКІП статус заброньованих по всій країні отримали лише 1150 працівників сфери культури та трохи більше 700 медійників.

МКІП зауважує, що хейт навколо теми бронювання працівників сфери культури та медіа - це неповага до людей, які чесно і якісно роблять свою роботу, примітивна оцінка їх суспільного значення, як і в цілому значення культури в країні, що воює.

Зокрема, йдеться про ДП «Дирекція пересувних циркових колективів України». У МКІП додають, що колектив перебуває на гастролях 11 місяців на рік, і проводить вистави у найвіддаленіших територіальних громадах. Колектив провів у 2023 році 1510 вистав, які відвідали майже 145 тисяч глядачів в 17 областях України. За 2 місяці 2024 року вже проведено 182 вистави в 14 областях.

Дирекція пересувних циркових колективів України подала на бронювання лише 14 осіб. Це менше, ніж 10 відсотків від загальної чисельності усього колективу. Це 11 виконавців найскладніших циркових жанрів і ще 3 технічних працівники. 8 працівників Дирекції пересувних циркових колективів України сьогодні захищають Батьківщину в складі ЗСУ.