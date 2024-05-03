Скільки в Україні церков УПЦ МП продовжують працювати – дослідження

Перехід церков до ПЦУ припинився.

На сьогоднішній день, за даними Єдиного держреєстру, 8097 церков, пов\'язаних із країною-агресоркою, досі діють в Україні. За час великої війни їх кількість зменшилася лише на 685 громад. Найбільше церков перейшли до ПЦУ у Київській, Хмельницькій та Вінницькій областях. Про це повідомляє "Опендатабот", інформує ZN.ua .

Перехід до ПЦУ

За даними аналітиків, пік переходів відбувся у 2023 році – тоді до ПЦУ перейшли 386 громад. Проте з грудня минулого року по квітень 2024 року їх кількість зросла всього на 96 церков.

Найбільше установ змінили свій релігійний напрямок у Київській області – 164, а також Хмельницькій та Вінницькій – 155 та 75 відповідно.

Де найбільше УПЦ МП

Найбільше церков, пов\'язаних із РФ , на Донеччині — 683 громади. Далі йдуть Дніпропетровська та Вінницька області – по 526 церков на кожну.

"Незважаючи на таку велику кількість діючих проросійських церков, лише 22 з них вказують на приналежність до Московського патріархату у своєму найменуванні", - наголошують аналітики.

Ще для 42 церков Мін\'юст самостійно доповнив назви на кшталт «РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ НЕ ВКАЗАНА ПРИНАЛЕЖНІСТЬ ДО МОСКОВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ» — всі з них у Чернівецькій області.

"7 громад самостійно змінили своє найменування з примусового на попереднє. А три церкви після такого перейменування перейшли до ПЦУ", - зазначають "Опендатабот".