В Х вказали на цікавий нюанс ймовірного вступу КНДР у війну в Україні

Мешканці Північної Кореї в разі вступу КНДР у російсько-українську війну матимуть більше шансів на ситне і щасливе життя.

На це вказав у Х користувач Степан С**ка, главний інженер, його твіт став вірусним, інформує Апостроф.

На його думку, у полоні в Україні північнокореєць як мінімум краще харчуватиметься ніж на батьківщині.

"Зла іронія потенційного майбутнього в тому, що для північного корейця український полон - це шанс мати більш ситне, вільне і щасливе життя", - зазначив він.

Однак, в коментарях до твіта користувачі висловили свої думку про режим у КНДР – що він навряд чи стане перейматися за своїх громадян, які потрапили в полон в Україні, тим більш на тих не розповсюджуються відповідні міжнародні зобов'язання.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про фактичне включення військових з КНДР у російсько-українську війну на боці Росії. До цього Північна Корея лише постачала росіянам боєприпаси.


Дмитро Яковенко, Апостроф





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