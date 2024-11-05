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2024-11-05
Північна Корея поставила Росії більше снарядів, ніж Європа Україні, - військовий експерт
КНДР поставила РФ за понад рік більше снарядів, ніж вся Європа Україні.
Про це в ефірі "КИЇВ24" сказав військовий експерт Олег Жданов, інформує
За словами експерта, йдеться про близько шість мільйонів боєприпасів.
"Ми досі не можемо отримати обіцяних мільйон снарядів від Європейського Союзу, а Північна Корея постачає 6 млн снарядів Росії. Так, з них половина - міни, але це теж величезна потреба фронту", - зауважив Жданов.
"Апостроф" повідомляв, що військові Сил оборони України відмічають збільшення використання російською армією снарядів виробництва Північної Кореї.
Тетяна Карпенко, Апостроф