Північна Корея поставила Росії більше снарядів, ніж Європа Україні, - військовий експерт

КНДР поставила РФ за понад рік більше снарядів, ніж вся Європа Україні.

Про це в ефірі "КИЇВ24" сказав військовий експерт Олег Жданов, інформує Апостроф.

За словами експерта, йдеться про близько шість мільйонів боєприпасів.

"Ми досі не можемо отримати обіцяних мільйон снарядів від Європейського Союзу, а Північна Корея постачає 6 млн снарядів Росії. Так, з них половина - міни, але це теж величезна потреба фронту", - зауважив Жданов.

"Апостроф" повідомляв, що військові Сил оборони України відмічають збільшення використання російською армією снарядів виробництва Північної Кореї.


Тетяна Карпенко, Апостроф





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