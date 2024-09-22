Україна навела докази причетності Росії до удару по місії Червоного Хреста

Росія застосувала безпілотник "Ланцет" для удару по 3 автомобілях Міжнародного комітету Червоного Хреста на Донбасі, внаслідок якого загинули троє та отримали поранення двоє працівників місії.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Удару було завдано у селі Віролюбівка Донецької області під час роздачі гуманітарної допомоги.

"За результатами проведення слідчих дій, огляду місця події, експертиз та допитів свідків встановлено, що артилерійський обстріл здійснений 2 осколково-фугасними артилерійськими снарядами калібру 152-мм та безпілотним баражуючим боєприпасом "Ланцет", що перебуває лише на озброєнні зс рф", - зазначили у прокуратурі.

Снаряди 152-мм використовувалися у тандемі з дроном, який має лазерний дальномір-цілевказівник, і самостійно виявляє та баражує ціль, інформує Апостроф .

"Це не лише пояснює знайдені на місці події уламки БпЛА "Ланцет", а й вказує на умисний характер атаки на транспортні засоби та персонал Міжнародного комітету Червоного Хреста", - заявив Генеральний прокурор Андрій Костін.

Також слідчі попередньо визначили напрям прильоту - російська артилерія знаходилась у районі села Ягідне Бахмутського району. На цій території знаходяться російський 1065-й артилерійський полк 98 повітряно-десантної дивізії та артилерійський підрозділ 200 окремої мотострілецької бригади. Вони мають на озброєнні 155 мм снаряди та "Ланцети".

У прокуратурі також повідомили, що з 18 вересня введено в дію заборону на переміщення представників благодійних організацій у прифронтових громадах Донецької області без відповідного погодження з ОВА.