Генасамблея ООН підтримала резолюцію, ініційованою Україною й країнами Європи. США виступили проти

Генеральна асамблея ООН підтримала резолюцію, яку ініціювали Україна та країни Європи із засудженням агресії РФ . Однак США публічно виступили проти цього, оскільки підготували власну резолюцію.

Про це повідомляють UN News та "Європейська правда".

Так, за проєкт резолюції проголосували 93 країни, проти - 18, а утрималися - 65, інформує Апостроф .

У цьому документі Росію називають країною-агресоркою та вимагають у РФ вивести війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Втім, США публічно виступали проти цієї резолюції, оскільки підготували власну. У ній не йшлося про територіальну цілісність, а Росію не називали агресором.

За словами заступниці постпреда США при ООН Дороті Ші, попередні резолюції ООН , які містили засудження дій Росії та вказували на порушення нею міжнародного права, "не змогли зупинити війну". А нинішня війна завдала надмірних страждань "людям в Україні, Росії та за їхніми межами" та призвела до "непотрібних смертей поколінь українців і росіян".

"Настав час державам-членам повернутись до цілей і принципів Статуту, а саме – підтримання міжнародного миру та безпеки, зокрема шляхом мирного врегулювання спорів", – додала представниця США .

Мовляв, саме це і має на меті внесений США проєкт резолюції ООН . Дипломатка також закликала Україну та Росію підтримати саме американську резолюцію.