Генасамблея ООН підтримала резолюцію, ініційованою Україною й країнами Європи. США виступили проти

Генеральна асамблея ООН підтримала резолюцію, яку ініціювали Україна та країни Європи із засудженням агресії РФ. Однак США публічно виступили проти цього, оскільки підготували власну резолюцію.

Про це повідомляють UN News та "Європейська правда".

Так, за проєкт резолюції проголосували 93 країни, проти - 18, а утрималися - 65, інформує Апостроф.

У цьому документі Росію називають країною-агресоркою та вимагають у РФ вивести війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Втім, США публічно виступали проти цієї резолюції, оскільки підготували власну. У ній не йшлося про територіальну цілісність, а Росію не називали агресором.

За словами заступниці постпреда США при ООН Дороті Ші, попередні резолюції ООН, які містили засудження дій Росії та вказували на порушення нею міжнародного права, "не змогли зупинити війну". А нинішня війна завдала надмірних страждань "людям в Україні, Росії та за їхніми межами" та призвела до "непотрібних смертей поколінь українців і росіян".

"Настав час державам-членам повернутись до цілей і принципів Статуту, а саме – підтримання міжнародного миру та безпеки, зокрема шляхом мирного врегулювання спорів", – додала представниця США.

Мовляв, саме це і має на меті внесений США проєкт резолюції ООН. Дипломатка також закликала Україну та Росію підтримати саме американську резолюцію.

"Саме тому США проти винесення на голосування іншої резолюції і саме тому ми не можемо підтримати резолюцію України та закликаємо до її відкликання на користь потужної заяви, яка зобов?язує нас покласти край війні та працювати задля тривалого миру", – резюмувала представниця США.


Тетяна Карпенко, Апостроф





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