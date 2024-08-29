Війська Білорусі біля кордону з Україною: експерти розкрили плани Лукашенка

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко навряд чи піде на повномасштабне вторгнення в Україну, оскільки це може послабити його режим та викликати значне невдоволення всередині країни.



Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що нарощування білоруських військ вздовж українського кордону спрямоване на відволікання і розтягування сил ЗСУ. Україна попередила Білорусь через це зосередження сил у Гомельській області, закликавши відвести війська та пригрозивши відповідними діями у разі порушення державного кордону.

Як заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко 26 серпня, українські війська укріплюють кордон із Білоруссю у відповідь на ці дії. ISW оцінює, що малоймовірно, що білоруські війська вторгнуться до України, оскільки це створить для Лукашенка серйозні внутрішні виклики.



У лютому 2025 року в Білорусі заплановані президентські вибори, і Лукашенко, ймовірно, прагне зберегти контроль над ситуацією в країні, щоб уникнути повторення протестів, як це було в 2020 році.

Оглядач "Інформаційного спротиву" Олександр Коваленко також вважає, що концентрація білоруських сил біля кордону під виглядом навчань не несе загрози для України. Він припускає, що Путін доручив Лукашенку імітувати "бурхливу діяльність" біля кордону, щоб відволікти сили оборони України.

За словами білоруського опозиціонера Франака Вячорки, у Гомельську область перекинули кілька гелікоптерів та до двох тисяч військових. Проте він зазначає, що це не наступальна група, а радше демонстрація сили для відтягування українських військ.

Крім того, на кордоні розміщені РСЗО "Полонез" — білоруська оборонна розробка, яка потенційно може бути загрозою для України. Однак, таких комплексів небагато, і їх ефективність в умовах реального бойового конфлікту поки не перевірена.

Загалом аналітики оцінюють ситуацію як відволікаючу маневрацію з боку Білорусі, що покликана вплинути на розташування українських сил.