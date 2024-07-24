Громадянина Німеччини засудили до розстрілу в Білорусі

У Білорусі до розстрілу засудили 30-річного громадянина Німеччини Ріко Крігера з Берліна. Він був фельдшером швидкої допомоги у Червоному хресті, а раніше працював спеціалістом безпеки у відділі Держдепу США у Берліні.

Про це повідомляють білоруські ЗМІ.

Чоловіка затримали 6 листопада 2023 року. Процес над ним відбувся у червні. Режим Олександра Лукашенка звинуватив його в тому, що він є членом полку імені Кастуся Калиновського, який воює проти російської армії. А саме його структурного підрозділу – іноземного механізованого батальйону Western. У полку заперечують причетність до них Крігера.

Німця засудили до розстрілу за "тероризм". Також його звинувачували за кількома кримінальними статтями, серед яких "незаконні дії щодо вогнепальної зброї", "приведення в непридатність транспорту або шляхів сполучення", "створення або участь в "екстремістському" формуванні", "агентурна діяльність" та "найманство" Також відомо, що він є батьком неповнолітньої дитини.

У МЗС Німеччини заявили, що знають про винесений німцю вирок.


Сергій Прилуцький, Апостроф





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Громадянина Німеччини засудили до розстрілу в БілорусіГромадянина Німеччини засудили до розстрілу в Білорусі
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