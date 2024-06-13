У ЄС засудили ізраїльську операцію зі звільнення заручників у Секторі Гази

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель прокоментував звільнення чотирьох заручників ціною знищення сотень палестинців

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель розкритикував операцію Армії оборони Ізраїлю зі звільнення чотирьох заручників, назвавши її «кривавою банею». Дипломат послався на повідомлення міністерства охорони здоров\'я Сектору Гази, яким керує ХАМАС, щодо знищення під час штурму 8 червня понад 270 цивільних осіб, інформує ZN.ua.

«Повідомлення з Гази про ще одне масове вбивство цивільних осіб жахливі. Ми засуджуємо це найрішучішим чином. Кривава баня повинна негайно припинитися», – заявив Боррель 9 червня в ефірі телеканалу X, передає POLITICO.

Нагадаємо четверо заручників ХАМАСу були звільнені після того, як Ізраїль провів спеціальну операцію в житловому районі в Нусейраті, в центральній частині Гази. За словами офіційних осіб, всі вони перебувають у доброму медичному стані.

Під час нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року ХАМАС викрав близько 250 заручників, близько половини з яких були звільнені в рамках угоди про припинення вогню в листопаді. Прем\'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив 1 червня, що в Секторі Гази не може бути постійного припинення вогню поки не буде знищено ХАМАС, чим поставив під сумнів пропозицію про перемир\'я.


Стас Константинов, ZN.ua





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У ЄС засудили ізраїльську операцію зі звільнення заручників у Секторі Гази
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