ГУР про звільнення "вишок Бойка": "Росіян досить сильно відсунули до берегів Криму, вони втрачають вплив у морі"

За словами "Пеіна", навіть якщо ворожі війська спробують повернути контроль над цими платформами, захисники до цього готові.

ГУР про звільнення
© скриншот видео Youtube

Один з командирів ГУР МО на прізвисько "Пеін" розповів, що повернення під контроль України "вишок Бойка" сильно обмежить дії росіян поблизу острова Зміїний та намагання ворога перекривати судноплавні коридори.Під час ефіру на 1+1 він зауважив, що ця операція готувалася місяць-півтора, для її виконання розвідники вирушили до платформ на гумових човнах, адже вони "більш маневрені, їх менше видно повітряним засобам", інформує ZN.ua.

"Коли ми тільки почали пришвартовуватись, і по наших бійцях почав відпрацьовувати літак, трохи пробили човен", - розповів "Пеін".

За його словами, одне влучання снаряда могло повністю потопити човен. Втім, завдяки успішній роботі ПЗРК цього вдалося уникнути, а ворожий літак - відігнати.

"Там було влучання у хвостову частину, специфічний дим, спочатку білий, потім чорний, і він втік", - пояснив розвідник.

"Пеін" розповів і про цінні трофеї, які оборонці взяли на цих платформах. Йдеться про набої та радіотехнічне обладнання, яке стежило за всіма пересуваннями в районі острова Зміїний. Це важливо, адже техніку росіян можна розібрати та "отримати купу корисної технічної інформації, яка нам може дати відповіді на наші питання - чому, де і як".

"Ми їх досить сильно відсунули до берегів Криму, в Чорному морі вони дуже сильно втрачають свій вплив, огляд", - сказав розвідник про цю операцію, додавши, що навіть якщо Росія спробує відбити ці позиції назад, захисники будуть до цього готові.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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