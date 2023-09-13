ГУР про звільнення "вишок Бойка": "Росіян досить сильно відсунули до берегів Криму, вони втрачають вплив у морі"

За словами "Пеіна", навіть якщо ворожі війська спробують повернути контроль над цими платформами, захисники до цього готові.

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Один з командирів ГУР МО на прізвисько "Пеін" розповів, що повернення під контроль України "вишок Бойка" сильно обмежить дії росіян поблизу острова Зміїний та намагання ворога перекривати судноплавні коридори. Під час ефіру на 1+1 він зауважив, що ця операція готувалася місяць-півтора, для її виконання розвідники вирушили до платформ на гумових човнах, адже вони "більш маневрені, їх менше видно повітряним засобам", інформує ZN.ua .

"Коли ми тільки почали пришвартовуватись, і по наших бійцях почав відпрацьовувати літак, трохи пробили човен", - розповів "Пеін".

За його словами, одне влучання снаряда могло повністю потопити човен. Втім, завдяки успішній роботі ПЗРК цього вдалося уникнути, а ворожий літак - відігнати.

"Там було влучання у хвостову частину, специфічний дим, спочатку білий, потім чорний, і він втік", - пояснив розвідник.

"Пеін" розповів і про цінні трофеї, які оборонці взяли на цих платформах. Йдеться про набої та радіотехнічне обладнання, яке стежило за всіма пересуваннями в районі острова Зміїний. Це важливо, адже техніку росіян можна розібрати та "отримати купу корисної технічної інформації, яка нам може дати відповіді на наші питання - чому, де і як".

"Ми їх досить сильно відсунули до берегів Криму, в Чорному морі вони дуже сильно втрачають свій вплив, огляд", - сказав розвідник про цю операцію, додавши, що навіть якщо Росія спробує відбити ці позиції назад, захисники будуть до цього готові.