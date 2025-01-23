Партизани в окупованому Криму розвідали місце розташування дивізіону ворожих катерів

Учасники партизанського угрупування "АТЕШ" розвідали місце розташування дивізіону катерів у тимчасово окупованому Криму.

Результатами поділились в Telegram-каналі руху, інформує Апостроф .

Зазначають, що один з агентів розвідав місце дислокації 91 бригади 4 дивізіону річкових катерів зс рф на мисі Тарханкут біля н.п. Оленівка. Там розташовані військові катери, спецтехніка, а також розміщується особовий склад.

Згідно з даними, зараз на базі відбувається підготовка техніки та навчання особового складу. Надалі російські окупанти планують перекинути катери на Херсонський напрямок.