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2025-01-23
Партизани в окупованому Криму розвідали місце розташування дивізіону ворожих катерів
Учасники партизанського угрупування "АТЕШ" розвідали місце розташування дивізіону катерів у тимчасово окупованому Криму.
Результатами поділились в Telegram-каналі руху, інформує
Зазначають, що один з агентів розвідав місце дислокації 91 бригади 4 дивізіону річкових катерів зс рф на мисі Тарханкут біля н.п. Оленівка. Там розташовані військові катери, спецтехніка, а також розміщується особовий склад.
Згідно з даними, зараз на базі відбувається підготовка техніки та навчання особового складу. Надалі російські окупанти планують перекинути катери на Херсонський напрямок.
Любов Боровик, Апостроф