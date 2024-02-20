Їхні бачення та ідеали перемогли: Україна займе своє місце в нашому Союзі — голова Єврокомісії про Героїв Небесної Сотні

Українці відстояли свою свободу на Майдані.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у день пам’яті Героїв Небесної Сотні наголосила, що Україна переможе та стане членом Євросоюзу. Про це вона заявила у соцмережі X, інформує ZN.ua.

Їхні бачення та ідеали перемогли: Україна займе своє місце в нашому Союзі — голова Єврокомісії про Героїв Небесної Сотні
© EPA-EFE/OLIVIER HOSLET

"Сьогодні ми вшановуємо пам'ять Героїв Небесної Сотні – відважних людей, які віддали своє життя на Майдані за свободу України у 2014 році. Через десятиліття їхні бачення та ідеали перемогли. Україна переможе і займе своє місце в нашому Союзі", - сказала вона.


Вікторія Подолянець, ZN.ua





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