Україна стікає кров'ю, але і Путін не досягає успіху – Сікорський

Глава польського МЗС закликає союзників по НАТО посилити підтримку Києва.

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що зараз, коли "обидві сторони виснажені", потрібно посилити надання допомоги Україні. Про це повідомляє Польське Радіо, інформує ZN.ua .

"Багато залежить від американського пакету військової підтримки, який застряг у Конгресі. Схоже, що Україна мобілізує нових людей, а ми як НАТО демонструємо наполегливість і здатність допомогти Україні в довгостроковій перспективі", – зазначив очільник польської дипломатії.

"Так, Україна дуже стікає кров'ю, але і Путін не досягає успіху", – сказав Сікорський.

Коментуючи можливу перемогу Дональда Трампа на виборах у США та наслідки цієї події для Північноатлантичного альянсу глава МЗС сказав, що «не наважиться відповісти на ці запитання».

За його словами Вашингтон змагається з Пекіном, а Путін позиціонував себе нашим ворогом, «тому треба взяти на себе більшу частку тягаря, коли йдеться про оборону».