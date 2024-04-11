Україна стікає кров'ю, але і Путін не досягає успіху – Сікорський

Глава польського МЗС закликає союзників по НАТО посилити підтримку Києва.

Україна стікає кров'ю, але і Путін не досягає успіху – Сікорський
© EPA-EFE/ALBERT ZAWADA

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що зараз, коли "обидві сторони виснажені", потрібно посилити надання допомоги Україні. Про це повідомляє Польське Радіо, інформує ZN.ua.

"Багато залежить від американського пакету військової підтримки, який застряг у Конгресі. Схоже, що Україна мобілізує нових людей, а ми як НАТО демонструємо наполегливість і здатність допомогти Україні в довгостроковій перспективі", – зазначив очільник польської дипломатії.

"Так, Україна дуже стікає кров'ю, але і Путін не досягає успіху", – сказав Сікорський.

Коментуючи можливу перемогу Дональда Трампа на виборах у США та наслідки цієї події для Північноатлантичного альянсу глава МЗС сказав, що «не наважиться відповісти на ці запитання».

За його словами Вашингтон змагається з Пекіном, а Путін позиціонував себе нашим ворогом, «тому треба взяти на себе більшу частку тягаря, коли йдеться про оборону».

"Такі країни, як Польща та Греція, роками витрачають значні відсотки свого ВВП на оборону, тому ми маємо право про це говорити", — сказав він додавши, що ідея про європейську оборону давно назріла.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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