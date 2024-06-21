У НАТО серйозні проблеми: і це не тільки Путін і Трамп

Усі 32 країни-члени Північноатлантичного альянсу домовилися про те, хто стане наступним генеральним секретарем НАТО, але йому на цій посаді буде дуже нелегко.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг має піти у відставку восени. Свої обов\'язки він продовжуватиме виконувати до 1 жовтня 2024-го року.

Наступним генеральним секретарем НАТО стане прем\'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте – про це домовились усі 32 країни-члени Північноатлантичного альянсу.

Як повідомляє видання Politico, навіть для такого досвідченого політика, як Рютте, його нова посада «не буде прогулянкою в парку». Є відразу п\'ять найскладніших викликів, з якими новому генсеку НАТО доведеться мати справу.

І насамперед – це можливе повернення Дональда Трампа. Переобрання Трампа може зірвати плани НАТО щодо підготовки України до її майбутнього членства в Альянсі та поставить під питання обсяг військової допомоги від США .

Ще один виклик для НАТО – ймовірне посилення російських атак на енергетичну інфраструктуру України. Ключовим моментом, за словами Столтенберга, стане збільшення кількості засобів ППО, які б могли захистити постачальників енергії, а також обслуговуючий персонал, який працює над ремонтом пошкоджених об\'єктів.

Змусити членів НАТО платити - ще один виклик для Альянсу, про який повідомляє Politico.

НАТО відзначило рекордну кількість союзників, які досягли цільового показника видатків на оборону у 2 відсотки ВВП — 23. Однак третина третіх членів Альянсу все ще не досягає мети.

Ще однією проблемою може стати той факт, що країни, що межують з Росією, не є найбільшими шанувальниками Рютте.

"Вони були незадоволені низькими витратами Нідерландів на оборону і особливо засмучені тим, що найвища роль в НАТО завжди відводилася країнам Західної або Північної Європи, хоча країни східного флангу знаходяться в альянсі вже чверть століття", - повідомляє видання.

Популярність Путіна серед деяких європейських лідерів та підйом ультраправих сил у Європі – ще один серйозний виклик, з яким зіткнеться Рютте на посаді генсека НАТО.