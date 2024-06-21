У НАТО серйозні проблеми: і це не тільки Путін і Трамп
Усі 32 країни-члени Північноатлантичного альянсу домовилися про те, хто стане наступним генеральним секретарем НАТО, але йому на цій посаді буде дуже нелегко.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг має піти у відставку восени. Свої обов\'язки він продовжуватиме виконувати до 1 жовтня 2024-го року.
Наступним генеральним секретарем НАТО стане прем\'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте – про це домовились усі 32 країни-члени Північноатлантичного альянсу.
Як повідомляє видання Politico, навіть для такого досвідченого політика, як Рютте, його нова посада «не буде прогулянкою в парку». Є відразу п\'ять найскладніших викликів, з якими новому генсеку НАТО доведеться мати справу.
І насамперед – це можливе повернення Дональда Трампа. Переобрання Трампа може зірвати плани НАТО щодо підготовки України до її майбутнього членства в Альянсі та поставить під питання обсяг військової допомоги від США.
Ще один виклик для НАТО – ймовірне посилення російських атак на енергетичну інфраструктуру України. Ключовим моментом, за словами Столтенберга, стане збільшення кількості засобів ППО, які б могли захистити постачальників енергії, а також обслуговуючий персонал, який працює над ремонтом пошкоджених об\'єктів.
Змусити членів НАТО платити - ще один виклик для Альянсу, про який повідомляє Politico.
НАТО відзначило рекордну кількість союзників, які досягли цільового показника видатків на оборону у 2 відсотки ВВП — 23. Однак третина третіх членів Альянсу все ще не досягає мети.
Ще однією проблемою може стати той факт, що країни, що межують з Росією, не є найбільшими шанувальниками Рютте.
"Вони були незадоволені низькими витратами Нідерландів на оборону і особливо засмучені тим, що найвища роль в НАТО завжди відводилася країнам Західної або Північної Європи, хоча країни східного флангу знаходяться в альянсі вже чверть століття", - повідомляє видання.
Популярність Путіна серед деяких європейських лідерів та підйом ультраправих сил у Європі – ще один серйозний виклик, з яким зіткнеться Рютте на посаді генсека НАТО.