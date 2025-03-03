Одяг Зеленського на зустрічі з Трампом порівняли з одягом Черчилля

Вінстон Черчілль під час свого візиту до Білого дому 17 січня 1942 року був одягнений у "Siren suit" - костюм сирени. Так само президент України під час візиту до США та зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом одягся у стиль "мілітарі".

Про це написала українська волонтерка Марія Берлінська, опублікувавши відповідне фото.

"Під час Другої Світової цей комбінезон британці розробили для всіх, кому треба було швидко покинути будинок під час оголошення повітряної тривоги. Siren suit одягали поверх одягу, щоб зберегти сам одяг та тепло в бомбосховищі. Черчіль часто його одягав під час зустрічей із президентом США Рузвельтом", - зазначила вона.

Нагадаємо, за даними видання Axios, президента Трампа розлютив одяг, в якому на зустріч із ним 28 лютого приїхав президент України Володимир Зеленський. За даними джерел, радники Трампа неодноразово говорили команді українського президента відмовитися від військового стилю одягу під час візиту до Білого дому.







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