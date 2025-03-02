"Ми з Україною": світові лідери висловили підтримку Зеленському після зустрічі з Трампом

Світові лідери висловили підтримку Україні та президентові Володимиру Зеленському після зірваної зустрічі з лідером Сполучених Штатів Дональдом Трампом щодо угоди про видобуток рідкоземельних корисних копалин, інформує Апостроф .

Про це повідомляє "Апостроф", посилаючись на публікації високопосадовців.

Про подальшу підтримку України висловились, зокрема, Польща, Франція, Німеччина, Литва, Іспанія, Молдова.

Так, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск зазначив, що його країна не залишить українців на самоті.

"Шановний В. Зеленський, дорогі українські друзі, ви не самотні", - йдеться у дописі.

Також слова підтримки висловив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, написавши: "Україно, Іспанія з вами".

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Україна є жертвою агресії Росії.

"Росія - агресор, Україна – жертва агресії", - йдеться у дописі.

Ексглава дипломатії ЄС Жозеп Боррель сказав, що йому було "соромно від цього шоу", і що США "заслуговує на краще".

Заступник лідера партії ХДС-ХСС Йоганн Вадефул написав: "Вільна Європа не зрадить Україну".

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що Україна може розраховувати на підтримку Німеччини та Європи.

Також президент Литви Ґітанас Науседа зазначив: "Україно, ти ніколи не будеш йти сама".

Президентка Молдови Мая Санду зауважила, о українці відстоюють свободу України та Європи.

"Істина проста. росія напала на Україну. росія – агресор. Україна захищає свою і нашу свободу. Ми з Україною", - йдеться у дописі.

При цьому американські демократи розкритикували президента США Дональда Трампа. Лідер Демпартії Чак Шумер заявив, що зустріч була на руку Путіну. Колишній кандидат у президенти США Берні Сандерс натякнув, що Трамп симпатизує авторитарним лідерам. Також соромною поведінку Трампа назвала і екс-спікер Палати представників США Ненсі Пелосі.

Нагадаємо, президент володимир Зеленський прибув 28 лютого у Сполучені Штати, щоб підписати угоду про розробку українських корисних копалин.