"Ми з Україною": світові лідери висловили підтримку Зеленському після зустрічі з Трампом
Світові лідери висловили підтримку Україні та президентові Володимиру Зеленському після зірваної зустрічі з лідером Сполучених Штатів Дональдом Трампом щодо угоди про видобуток рідкоземельних корисних копалин, інформує
Про це повідомляє "Апостроф", посилаючись на публікації високопосадовців.
Про подальшу підтримку України висловились, зокрема, Польща, Франція, Німеччина, Литва, Іспанія, Молдова.
Так, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск зазначив, що його країна не залишить українців на самоті.
"Шановний В. Зеленський, дорогі українські друзі, ви не самотні", - йдеться у дописі.
Також слова підтримки висловив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, написавши: "Україно, Іспанія з вами".
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Україна є жертвою агресії Росії.
"Росія - агресор, Україна – жертва агресії", - йдеться у дописі.
Ексглава дипломатії ЄС Жозеп Боррель сказав, що йому було "соромно від цього шоу", і що США "заслуговує на краще".
Заступник лідера партії ХДС-ХСС Йоганн Вадефул написав: "Вільна Європа не зрадить Україну".
Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що Україна може розраховувати на підтримку Німеччини та Європи.
Також президент Литви Ґітанас Науседа зазначив: "Україно, ти ніколи не будеш йти сама".
Президентка Молдови Мая Санду зауважила, о українці відстоюють свободу України та Європи.
"Істина проста. росія напала на Україну. росія – агресор. Україна захищає свою і нашу свободу. Ми з Україною", - йдеться у дописі.
При цьому американські демократи розкритикували президента США Дональда Трампа. Лідер Демпартії Чак Шумер заявив, що зустріч була на руку Путіну. Колишній кандидат у президенти США Берні Сандерс натякнув, що Трамп симпатизує авторитарним лідерам. Також соромною поведінку Трампа назвала і екс-спікер Палати представників США Ненсі Пелосі.
Нагадаємо, президент володимир Зеленський прибув 28 лютого у Сполучені Штати, щоб підписати угоду про розробку українських корисних копалин.
Однак на брифінгу розмова лідерів США та України виявилася дуже емоційню. Жвава дискусія почалась із слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Київ до переговорного процесу. Однак президент США повідомив, що Україні було надано дуже багато і закликав підписати угоду.