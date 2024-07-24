В уряді жорстко висловилися щодо вимог з ЄС про "захист російської нацменшини"

Внесення до українського законодавства норм, які стосуються захисту російської національної меншини в пакеті законопроектів, що необхідні для початку переговорів про вступ в ЄС, не наближають перемогу України у війні проти РФ і дестабілізують ситуацію.

Про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина на брифінгу, інформує Апостроф.

Вона вказала, що обмеження щодо використання російської мови в Україні є цілком обґрунтованими, адже Росія веде пропагандистську діяльність в рамках свого проекту "рускій мір".

"Хочу звернути увагу, що для осіб, які вважаються представниками російської національних меншин, немає обмежень. Вони в розумінні закону мають такі самі права і обмеження, як і інші… Є певні обмеження щодо мови із деяких міркувань безпеки, що очевидно в умовах війни, коли агресором є рф, яка несе свою агресію через пакет пропагандистського наративу "руского міра", - сказала Стефанішина.

За її словами, пріоритетами уряду України мають бути війна і економічні реформи, що необхідні для членства в Євросоюзі.

"Коли ті, чи інші колишні політики, або діючі європейські політики починають чіплятися за такі маленькі речі, це лише дестабілізує. Якщо ми до законодавства внесемо якісь норми, які стосуються російської національної меншини - від цього війна не завершиться, і ближче до перемоги ми не станемо", - зазначила представниця українського уряду.


Іван Троянов, Апостроф





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