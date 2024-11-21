Рада ухвалила закон щодо дезертирства та СЗЧ

Верховна рада в цілому ухвалила 21 листопада законопроєкт про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертували.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Апостроф.

"За" проголосували 253 нардепи.

Законопроєктом встановлюється процедура, яка дозволить добровільно повернутися на службу без затримок, пов'язаних із тривалими судовими чи слідчими процесами. Крім того, їм поновлюються пільги, а також грошове, продовольче, речове та інші види забезпечення.

"Розпочаті кримінальні проваджені щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтями 407 і 408 Кримінального кодексу України, відносно військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували і добровільно прибули та висловили готовність про продовження проходження військової служби, не є підставою для відмови у продовжені військової служби таких військовослужбовців та дії їх контракту", - повідомив нардеп.


Сергій Прилуцький, Апостроф





Интересные новости
В Україні провели масштабні затримання чиновників, які оформлювали "інвалідність"В Україні провели масштабні затримання чиновників, які оформлювали "інвалідність"
Число запущених у Білорусь російських дронів у жовтні побило рекорд - OSINT-проєктЧисло запущених у Білорусь російських дронів у жовтні побило рекорд - OSINT-проєкт
Підозру у держзраді отримав ще один нардеп, - СБУПідозру у держзраді отримав ще один нардеп, - СБУ
Закриває ключові об'єкти в Севастополі: партизани виявили систему "Панцир С-1"Закриває ключові об'єкти в Севастополі: партизани виявили систему "Панцир С-1"
У Білорусі ексбійцю полку Калиновського, який воював за Україну, загрожує смертна караУ Білорусі ексбійцю полку Калиновського, який воював за Україну, загрожує смертна кара
Блок рекламы


Похожие новости
В уряді жорстко висловилися щодо вимог з ЄС про "захист російської нацменшини"В уряді жорстко висловилися щодо вимог з ЄС про "захист російської нацменшини"
Поширював пропаганду Кремля: суд ухвалив рішення щодо митрополита УПЦ МППоширював пропаганду Кремля: суд ухвалив рішення щодо митрополита УПЦ МП
Гринкевичів більше не підозрюють у розкраданні коштів, а до справи дотичне НАБУ - відповідь на запитГринкевичів більше не підозрюють у розкраданні коштів, а до справи дотичне НАБУ - відповідь на запит
У Грузії попри протести таки ухвалили «закон про іноагентів» у першому читанніУ Грузії попри протести таки ухвалили «закон про іноагентів» у першому читанні
План Байдена щодо припинення війни в Україні дуже схожий на план Трампа — WSJПлан Байдена щодо припинення війни в Україні дуже схожий на план Трампа — WSJ
Суд визнав законним звільнення з Мін'юсту Марини Прилуцької, у якої знайшли паспорт РФСуд визнав законним звільнення з Мін'юсту Марини Прилуцької, у якої знайшли паспорт РФ
Ми перебуваємо в процесі уточнення деталей щодо місця, дати та країн-учасниць Саміту миру – президентка ШвейцаріїМи перебуваємо в процесі уточнення деталей щодо місця, дати та країн-учасниць Саміту миру – президентка Швейцарії
МЗС Норвегії: Ми всі повинні бути чесними й сказати: ніхто не робить достатньо щодо підтримки УкраїниМЗС Норвегії: Ми всі повинні бути чесними й сказати: ніхто не робить достатньо щодо підтримки України
Пентагон продовжує співпрацювати з Конгресом щодо українського питання — генерал РайдерПентагон продовжує співпрацювати з Конгресом щодо українського питання — генерал Райдер
НАБУ та САП розслідують ймовірне незаконне збагачення очільника АМКУ КириленкаНАБУ та САП розслідують ймовірне незаконне збагачення очільника АМКУ Кириленка
Последние новости
Подгружаем последние новости