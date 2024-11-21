Рада ухвалила закон щодо дезертирства та СЗЧ
Верховна рада в цілому ухвалила 21 листопада законопроєкт про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертували.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує
"За" проголосували 253 нардепи.
Законопроєктом встановлюється процедура, яка дозволить добровільно повернутися на службу без затримок, пов'язаних із тривалими судовими чи слідчими процесами. Крім того, їм поновлюються пільги, а також грошове, продовольче, речове та інші види забезпечення.
"Розпочаті кримінальні проваджені щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтями 407 і 408 Кримінального кодексу України, відносно військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували і добровільно прибули та висловили готовність про продовження проходження військової служби, не є підставою для відмови у продовжені військової служби таких військовослужбовців та дії їх контракту", - повідомив нардеп.