Рада ухвалила закон щодо дезертирства та СЗЧ

Верховна рада в цілому ухвалила 21 листопада законопроєкт про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертували.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Апостроф .

"За" проголосували 253 нардепи.

Законопроєктом встановлюється процедура, яка дозволить добровільно повернутися на службу без затримок, пов'язаних із тривалими судовими чи слідчими процесами. Крім того, їм поновлюються пільги, а також грошове, продовольче, речове та інші види забезпечення.

"Розпочаті кримінальні проваджені щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтями 407 і 408 Кримінального кодексу України, відносно військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували і добровільно прибули та висловили готовність про продовження проходження військової служби, не є підставою для відмови у продовжені військової служби таких військовослужбовців та дії їх контракту", - повідомив нардеп.