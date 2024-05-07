Поширював пропаганду Кремля: суд ухвалив рішення щодо митрополита УПЦ МП
Суд виніс рішення у справі про підозру митрополита УПЦ (МП), до якого раніше з обшуками приходили СБУ – митрополит Лука, який розпалював релігійну ненависть в Україні, перебуватиме під нічним домашнім арештом.
Про це інформує кореспондент видання "Ґрати”, інформує
Повідомляється, що Солом’янський районний суд Києва відправив голову Запорізької та Мелітопольської єпархії УПЦ (МП) Луку (Андрій Коваленко) під нічний домашній арешт терміном на два місяці. Після прийнятого рішення священник муситиме перебувати вдома в період з 22:00 до 6:00. Хоч прокурор просив, як передає кореспондент "Ґрати", відправити священника під цілодобовий домашній арешт.
Під час судового засідання прокурор повідомив, що, відповідно до експертизи, митрополит УПЦ (МП) Лука розпалював ворожнечу у 2022 році, зокрема використовуючи для цього свій Telegram-канал "Лекарь.zp".
Сам митрополит Лука не визнав провину і просив залишити його на волі. Він вказував, що підтримує проукраїнську позицію, а його ізоляція від пастви створить зайве напруження в прифронтовому регіоні.
Варто нагадати, що ще 1 травня Служба безпека України оголосила митрополиту Луці – повідомляли про розпалювання релігійної ворожнечі. Тоді СБУ писало: "Про це він неодноразово "згадував" під час спілкування з парафіянами та у ході проведення церковних літургій. Також клірик розміщував провокативні дописи на особистому телеграм-каналі, де ображав релігійні почуття представників інших конфесій".