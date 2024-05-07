Поширював пропаганду Кремля: суд ухвалив рішення щодо митрополита УПЦ МП

Суд виніс рішення у справі про підозру митрополита УПЦ (МП), до якого раніше з обшуками приходили СБУ – митрополит Лука, який розпалював релігійну ненависть в Україні, перебуватиме під нічним домашнім арештом.

Про це інформує кореспондент видання "Ґрати”, інформує Апостроф .

Повідомляється, що Солом’янський районний суд Києва відправив голову Запорізької та Мелітопольської єпархії УПЦ (МП) Луку (Андрій Коваленко) під нічний домашній арешт терміном на два місяці. Після прийнятого рішення священник муситиме перебувати вдома в період з 22:00 до 6:00. Хоч прокурор просив, як передає кореспондент "Ґрати", відправити священника під цілодобовий домашній арешт.

Під час судового засідання прокурор повідомив, що, відповідно до експертизи, митрополит УПЦ (МП) Лука розпалював ворожнечу у 2022 році, зокрема використовуючи для цього свій Telegram-канал "Лекарь.zp".

Сам митрополит Лука не визнав провину і просив залишити його на волі. Він вказував, що підтримує проукраїнську позицію, а його ізоляція від пастви створить зайве напруження в прифронтовому регіоні.

Варто нагадати, що ще 1 травня Служба безпека України оголосила митрополиту Луці – повідомляли про розпалювання релігійної ворожнечі. Тоді СБУ писало: "Про це він неодноразово "згадував" під час спілкування з парафіянами та у ході проведення церковних літургій. Також клірик розміщував провокативні дописи на особистому телеграм-каналі, де ображав релігійні почуття представників інших конфесій".



