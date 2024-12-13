Повідомили підозру одразу чотирьом митрополитам, що допомагали захоплювати українські храми

Чотири російські митрополити отримали заочну підозру за сприяння захопленню храмів на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляють в Офісі Генпрокурора та в Службі безпеки України, інформує Апостроф .

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора чотирьом російським митрополитам повідомлено про підозру у пособництві посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 КК України)", - пишуть прокурори.

Слідство встановило: члени священного синоду РПЦ у 2022-2023 роках сприяли захопленню майна українських церков у тимчасово окупованих районах Запорізької, Луганської та Херсонської областей, а також у Криму.

Для цього фігуранти під керівництвом патріарха Гундяєва забезпечили рішення російського синоду щодо «приєднання» українських релігійних громад до складу РПЦ.

"Виконуючи рішення російського синоду про «приєднання» українських релігійних громад до складу РПЦ, вони захопили церковні споруди і землю Джанкойської, Бердянської, Ровеньківської та Херсонської єпархій", - йдеться у повідомленні.

Російські клірики призначили там підконтрольних їм єпископів: "Вони нав’язували вірянам кремлівські наративи, благословляли війну рф проти України та виправдовували злочини окупантів".

В СБУ уточнили, що серед фігурантів:

голова Санкт-Петербурзької митрополії – митрополит Варсонофій (Анатолій Судаков);

голова відділу зовнішніх церковних зав’язків рпц – митрополит Антоній (Антон Севрюк);

керуючий Коломницькою єпархією, патріарший намісник московської митрополії – митрополит Крутицький (Георгій Пономарьов);

керуючий справами московської патріархії – митрополит Діонісій (Петро Порубай).

Служба безпеки повідомляє, що наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисників до відповідальності за злочини проти нашої держави.