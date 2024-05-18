У німецького ультраправого політика проводять обшуки через підозру в отриманні хабарів з РФ — Spiegel
Слідчі дії проводять у Берліні, Баварії та Майорці.
Політика від німецької ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» («АдН») Петри Бистрона підозрюють у відмиванні коштів та отриманні хабарів від Росії. Наразі в нього проводять обшуки, повідомляє з посиланням на джерела в Генеральній прокуратурі Мюнхена
Обшуки схвалив Вищий регіональний суд Мюнхена, повідомляє видання. Зазначається, що до слідчих дій на об\'єктах Бистрона у Берліні, Баварії та Майорці залучили 11 прокурорів та близько 70 поліцейських. За інформацією Spiegel, поліцейські також прибули до офісу в Бундестазі.
Раніше Бундестаг схвалив заходи проти Бистрона і таким чином скасував його імунітет. Політика підозрюють у хабарництві та відмиванні грошей.
Розслідування проти Бистрона пов\'язане зі справою навколо проросійського медіа «Голос Європи», до якого був причетний підозрюваний у держзраді ексдепутат Верховної Ради Віктор Медведчук. В кінці березня Чехія запровадила санкції проти пропагандистського ресурсу.
Раніше повідомляли, що німецький суд підтвердив підозру в ультраправому екстремізмі для «АдН». Рішення надало німецьким спецслужбам право вести спостереження за членами партії.