Голову райсуду в Дніпропетровській області спіймали на отриманні хабаря

За 2,5 тис доларів він обіцяв зняти арешт з майна.

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В Дніпропетровській області голову одного з районних судів та його посередника викрили на отриманні 2500 доларів хабаря. Як повідомило Національне антикорупційне бюро України суддя вимагав гроші за зняття арешту з майна, яке було вилучено в межах кримінального провадження, інформує ZN.ua .

В НАБУ зазначили, що голова суду через посередника отримав гроші, за які обіцяв винести рішення на користь конкретного громадянина. НАБУ викрило його на гарячому після отримання коштів.

Наразі слідчі затримали посередника, провели обшук в кабінеті судді та вилучили гроші, які були отримані та розподілені як неправомірна вигода.

«Вирішується питання про повідомлення підозри голові одного з районних судів та посереднику. Попередня правова кваліфікація – ч. 3 ст. 368 (одержання службовою особою неправомірної вигоди) КК України», - зазначили в НАБУ.

Як заявив Центр протидії корупції, йдеться про голову Верхньодніпровського суду Дніпропетровської області Сергія Бурхана.

Активісти зазначають, що він очолював Верхньодніпровський райсуд з 2007 року. Минулого року новим головою суду стала суддя Тетяна Петрюк, а вже через три дні її на посаді знову замінив Бурхан.

«Схоже, таким чином обходили заборону очолювати суд три строки поспіль», - кажуть в ЦПК.