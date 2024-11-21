Прилетіло у відповідь? В Астраханській області "штатно" збивали безпілотники

Росіяни поскаржились на атаку безпілотників на Астраханську область. Українські канали припускали, що під ударом міг опинитися 105 монтажно-випробувальний корпус на ракетному полігоні Капустин Яр.

Матеріал підготував "Апостроф" з посиланням на джерела, інформує Апостроф .

Російські медіа писали, що в Астраханській області ніби як збили два безпілотники. Російська ППО, за словами сами росіян, працювала в небі над Ахтубинськом. Припускають, що це була модель БпЛА "Бобер". Дальність польоту такого дрона - 1000 км.

Місцева влада рекомендувала жителям міста залишатися вдома. Евакуацію шкіл і дитячих садків не проводили. Натомість в мережі ширились відео, де росіяни намагались вгадати: "Де летить?".

При цьому співробітник пресслужби місцевого авіапідприємства вказував, що аеропорт Астрахані продовжує роботу в штатному режимі: "Поки все штатно".

Українські канали припускали, що дрони могли атакувати 105 монтажно-випробувальний корпус на ракетному полігоні Капустин Яр. Саме цей майданчик №105 призначений для проведення випробувань ракет.

Про це також писали в Telegram-каналі "WarArchive".

"Можливою ціллю ранкової атаки дронів по Астраханській області міг бути полігон, звідки був здійснений пуск ракети "Рубєж". Тамтешні аборигени повідомляють про прильоти по 105 монтажно-дослідному корпусу, який знаходиться на ракетному полігоні Капустин Яр. Раніше Україна вже атакувала майданчик 9 липня цього року", - пишуть автори каналу.