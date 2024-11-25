"Щось вибухало. Чекаємо подробиць": в Курську росіяни збивали ракети та БпЛА

В ніч на понеділок, 25 листопада, в Курську лунали гучні вибухи. Стверджували, що туди прилетіли не лише безпілотники, а й навіть ракети.

Матеріал підготував "Апостроф", посилаючись на джерела, інформує Апостроф.

Військовий та блогер Кирило Сазонов в Telegram написав: "У Курську вночі щось вибухало. Чекаємо подробиць".

Також про вибухи у Курську писав блогер та волонтер Сергій Стерненко:

"Заявлено як «масована атака ATACMS» по Курську цієї ночі. Тривогу росіяни увімкнули вже після перших ударів".

Російські місцеві Telegram-канали писали про гучні вибухи над Курськом. Стверджували, що по Курську були застосовані ракети ATACMS, проте офіційного підтвердження немає.

Але в Росії традиційно заявили про збиття 7 українських ракет і 7 БПЛА літакового типу збили над Курською областю.


Любов Боровик, Апостроф





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