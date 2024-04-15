У ВМС розповіли про долю українських кораблів, які захопили росіяни

Україна стежить за ситуацією, наголошує Плетенчук.

У ВМС розповіли про долю українських кораблів, які захопили росіяни
© Плетенчук Дмитро/facebook

Речник ВМС Дмитро Плетенчук розповів, що російські окупанти використовують деякі захоплені 10 років тому українські кораблі як мішені. Під час телемарафону він наголосив, що українська сторона відстежує цю ситуацію, інформує ZN.ua.

"Один із них було уражено ракетним катером "Івановець", який після цього потопили Сили оборони в Чорному морі. Як ви пам’ятаєте, так само вони вирішили використовувати проти України наш великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський". Так само вони, на жаль, захоплюють малі броньовані артилерійські катери в склад свого флоту", — розповів речник.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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