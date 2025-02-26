Улюблена газета Трампа показала йому справжнього диктатора

Улюблена газета президента Сполучених Штатів Дональда Трампа "New York Post" показала справжнього диктатора на перших шпальтах, інформує Апостроф.

Про це повідомила журналістка Христина Бердинських у Facebook.

Так, на титульній сторінці однієї з найбільших американських газет поставили фотограцію Володимира Путіна під заголовком зі словами "Ось справжній диктатор".

"Це перша шпальта New York Post, яку полюбляє читати Трамп", - написала журналістка, додавши зображення з газети.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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