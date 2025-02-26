Улюблена газета Трампа показала йому справжнього диктатора

Улюблена газета президента Сполучених Штатів Дональда Трампа "New York Post" показала справжнього диктатора на перших шпальтах, інформує Апостроф .

Про це повідомила журналістка Христина Бердинських у Facebook.

Так, на титульній сторінці однієї з найбільших американських газет поставили фотограцію Володимира Путіна під заголовком зі словами "Ось справжній диктатор".

"Це перша шпальта New York Post, яку полюбляє читати Трамп", - написала журналістка, додавши зображення з газети.