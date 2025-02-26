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2025-02-26
Улюблена газета Трампа показала йому справжнього диктатора
Улюблена газета президента Сполучених Штатів Дональда Трампа "New York Post" показала справжнього диктатора на перших шпальтах, інформує
Про це повідомила журналістка Христина Бердинських у Facebook.
Так, на титульній сторінці однієї з найбільших американських газет поставили фотограцію Володимира Путіна під заголовком зі словами "Ось справжній диктатор".
"Це перша шпальта New York Post, яку полюбляє читати Трамп", - написала журналістка, додавши зображення з газети.
Ксенія Срібнянська, Апостроф