Заява Трампа про Камала Харріс спровокувала великий скандал у США: як це позначиться на виборах

Не минуло й двох тижнів, як передбачуваний кандидат від Демократичної партії, як Харріс стерла лідерство Трампа у багатьох національних опитуваннях.

Коли Дональд Трамп заявив у войовничому інтерв\'ю на сцені з\'їзду Національної асоціації чорношкірих журналістів у Чикаго, Камала Харріс прийняла свою ідентичність як чорношкіра жінка у спробі отримати політичну перевагу, він викликав жахливі зітхання в аудиторії.

"Вона була індіанкою весь цей час, а потім раптово зробила поворот і стала чорношкірою", - сказав він.

Це було неточною образою , а також дивною. Харріс завжди пишалася своєю змішаною расою: вона дочка індійської матері та чорношкірого батька з Ямайки, обидва з яких іммігрували до США.

Вона навчалася в Говарді, історично чорному коледжі, де вона приєдналася до одного з найвідоміших жіночих товариств чорної Америки. Проте Трамп подвоїв ставку на цю особливо трампівську форму мови ненависті.

Дональд Трамп

У пості на платформі Truth Social він написав: «Божевільна Камала каже, що вона індіанка, а не чорна. Це велика справа. Холодна фальшивка. Вона використовує всіх, включаючи свою расову ідентичність!».

Суть тут проста: спроби Трампа за останні двадцять чотири години перевести політичні дебати на свої власні хибні та образливі твердження про гонку віце-президента цілком можуть бути політичною катастрофою, але вони не є випадковістю, помилкою чи недисциплінованим недоглядом.

Не минуло й двох тижнів, як передбачуваний кандидат від Демократичної партії, як Харріс стерла лідерство Трампа в багатьох національних опитуваннях, і вона також виглядає конкурентоспроможною або попереду в останніх опитуваннях по штатах, що вагаються.

Джерело: newyorker .

 


Юлія Олександренко, politeka.net





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