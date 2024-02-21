Ніккі Гейлі: Трамп зараз більш неврівноважений ніж коли він брав участь у виборах уперше

Вона також назвала експрезидента США "катастрофою" для Республіканської партії.

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Колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі, яка змагається з Дональдом Трампом за республіканську номінацію заявила, що не збирається виходити з президентських перегонів. Про це повідомляє NBC News, інформує ZN.ua .

У межах виступу в Клемсонському університеті, який вона свого часу закінчила, вона зазначила, що не збирається виходити з президентських перегонів попри невтішні результати опитувань.

Гейлі також вкотре розкритикувала Дональда Трампа, назвавши його "катастрофою" для Республіканської партії, "більш неврівноваженим і несповна розуму", ніж коли він брав участь у виборах уперше.

Політик також згадала інших республіканців дорікнувши їм за те, що вони "занадто бояться сказати про це вголос": "Звичайно, багато політиків, які зараз публічно підтримують Трампа, потій бояться його. Вони знають, якою катастрофою він був і буде для нашої партії".

"Що ж, я не боюся говорити незручну правду вголос. Я не відчуваю потреби вислужуватись перед ним. І я не боюся відплати Трампа. Я нічого від нього не чекаю", – додала Гейлі.