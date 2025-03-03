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2025-03-03
Трамп закликав американців менше хвилюватися через Путіна
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликав американців менше хвилюватися про російського диктатора Путіна та зосередитися на внутрішніх проблемах.
Про це він написав на своїй сторінці в мережі Х, інформує
"Ми повинні витрачати менше часу на переживання за Путіна, а більше часу на занепокоєння про банди зґвалтувальників мігрантів, наркобаронів, убивць та людей із психіатричних установ, які потрапляють до нашої країни – щоб ми не опинилися, як Європа!", - зазначив Трамп.
Вікторія Рубан, Апостроф