Трамп різко розкритикував заяву Зеленського про "дуже далекий кінець війни"

Лідер Сполучених Штатів Дональд Трамп різко розкритикував слова українського президента Володимира Зеленського про те, що до завершення війни ще "дуже й дуже далеко", інформує Апостроф .

Про це він повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social.

За словами президента США , йдеться про "найгіршу заяву, яку міг зробити український лідер". Він наголосив, що США "не будуть довго з цим миритися".

Також додав, що під час зустрічі з Зеленським лідери країн Європи нібито "чітко дали зрозуміти, що без Сполучених Штатів вони не впораються". На його переконання, це було навряд чи "сильним сигналом у протистоянні з РФ ".

"Це те, про що я говорив раніше, цей хлопець не хоче миру, поки його підтримує Америка. Європа на зустрічі зі Зеленським категорично заявила, що вони не можуть впоратися без США, - ймовірно, це найвдаліша заява з погляду демонстрація сили проти Росії. Про що вони тільки думають?", - йдеться у дописі.

Раніше український президент заявив, що війна з Росією далека від завершення, а будь-яка мирна угода має бути справедливою та містити чіткі гарантії безпеки.

Як писав "Апостроф", Трамп після зустрічі з українським президентом заявив, що Володимир Зеленський не готовий до миру.