Ірландія наполягатиме на швидкому вступі України в ЄС: як пройшли переговори Зеленського й Мартіна

У четвер, 27 лютого, президент України Володимир Зеленський зустрівся в Шенноні з прем’єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном, який заявив, що Ірландія наполягатиме на прискореному вступі України до ЄС.

Водночас український лідер подякував Ірландії за підтримку, повідомляє Офіс президента.

Ключовою темою зустрічі були кроки для закінчення війни гарантованим миром для України та всієї Європи, інформує Апостроф .

"Україна цінує те, що Ірландія поділяє її бачення щодо майбутньої архітектури безпеки. Зокрема Володимир Зеленський і Міхал Мартін обговорили гарантії безпеки й важливість єдності України, Європи та США на шляху до наближення справедливого миру", – йдеться в повідомленні.

Окрему увагу приділили контролю неба, участі Ірландії в коаліції з розмінування та тренувальній місії ЄС із підготовки українських військових.

Мартін сказав, що Ірландія передасть Україні сучасні радари Giraffe, які допоможуть у посиленні протиповітряної оборони. Також під час зустрічі сторони обговорили питання будівництва укриттів у школах України та підтримку реформи шкільного харчування. І розглянули ініціативу України щодо гарантування продовольчої безпеки в Сирії.

Водночас глава ірландського уряду заявив, що його країна наполягатиме на пришвидшенні процесу набуття Україною членства в ЄС, оскільки це відкриє додаткові можливості для безпеки та економічного розвитку.

"Ми чітко дали зрозуміти, що будемо наполягати на прискоренні процесу набуття Україною членства в Європейському Союзі. Європейська інтеграція України сприятиме її стабільності та розширить економічні можливості", – наголосив Мартін після зустрічі із Зеленським.

Також зазначив, що Зеленський зосереджений на ролі Європи у ширшому мирному врегулюванні ситуації.

"Припинення вогню саме по собі не дає вам довгострокової безпеки. Але, звичайно, припинення вогню, особливо в таких великих країнах, як Україна, значно складніше контролювати", – додав політик.