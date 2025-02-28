Франція веде переговори з Україною про видобуток корисних копалин для оборонної промисловості — міністр

Франція також веде переговори з Україною щодо можливих поставок мінеральної сировини для своєї оборонної промисловості. Про це міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню повідомив у четвер уранці на Franceinfo, передає Укрінформ.

Фото: antikor.com.ua

За його словами, Париж в жодному разі не розглядає це як форму відплати чи відшкодування за надану допомогу, на відміну від США .

«Ви повинні знати, що я разом з моїм колегою, міністром оборони України, обговорюємо це питання для наших власних потреб. Наша оборонна промисловість потребуватиме низки ключових сировинних матеріалів для систем озброєнь не лише наступного року, але й на наступні 30 років, і нам потрібно їх диверсифікувати», — заявив Лекорню.

За словами міністра, про переговори щодо рідкісноземельної сировини його попросив президент Макрон, тож вони тривають з жовтня минулого року.

«Не на європейському рівні. На французькому рівні», — уточнив Лекорню.